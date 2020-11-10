Liverpool'a Trent şoku! 1 ay yok

Liverpool'un başarılı sağ beki Trent Alexander-Arnold, Manchester City maçında geçirdiği sakatlık sonrasında sahalardan 1 ay uzak kalacak.

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Liverpool'a Trent şoku! 1 ay yok
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10 Kasım 2020 02:56
Liverpool'da sakatlık yaşayan savunma oyuncuları kervanına Trent Alexander-Arnold da katıldı.

İngiliz sağ bek Manchester City maçında geçirdiği baldır sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Van Dijk'ın neredeyse sezonu kapatmasından önce Matip, kaleci Alisson gibi isimlerin sakatlıklarla boğuşmasından muzdarip olan Liverpool, böylelikle Trent'in sakatlığıyla bir kez daha sarsılabilir...

Geçen senenin asist krali sağ bek Alexander-Arnold Leicester, Atalanta, Brighton , Ajax ve muhtemelen Wolverhampton ve Midtjylland maçlarında formasından uzak kalacak.



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