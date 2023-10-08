İngiltere Premier Lig 8. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Brighton ile 2-2 berabere kaldı.



Liverpool''un gollerini 40. ve 45+1. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Brighton'un gollerini ise 20. dakikada Simon Adingra ve 78. dakikada Lewis Dunk kaydetti.



Liverpool bu beraberlikle puanını 17'ye yükseltirken, Brighton ise puanını 16'ya çıkardı.



Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Everton'u ağırlarken, Brighton deplasmanda Manchester City'e konuk olacak.



