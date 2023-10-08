Liverpool zorlu deplasmanda takıldı

Premier Lig karşılaşmasında Liverpool deplasmanda konuk olduğu Brighton ile berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool zorlu deplasmanda takıldı
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08 Ekim 2023 17:55
İngiltere Premier Lig 8. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Brighton ile 2-2 berabere kaldı.

Liverpool''un gollerini 40. ve 45+1. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Brighton'un gollerini ise 20. dakikada Simon Adingra ve 78. dakikada Lewis Dunk kaydetti.

Liverpool bu beraberlikle puanını 17'ye yükseltirken, Brighton ise puanını 16'ya çıkardı.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Everton'u ağırlarken, Brighton deplasmanda Manchester City'e konuk olacak.

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