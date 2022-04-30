Liverpool, zirve yarışında hata yapmadı!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, zirve yarışında hata yapmadı!
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30 Nisan 2022 16:24
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

St James Park'ta oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk mücadelesinde hata yapmadı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Naby Keita kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 82'ye yükseltti. 3 maç aradan sonra kaybeden Newcastle United 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Manchester City'ye konuk olacak.

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