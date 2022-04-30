İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi.
St James Park'ta oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk mücadelesinde hata yapmadı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Naby Keita kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 82'ye yükseltti. 3 maç aradan sonra kaybeden Newcastle United 43 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Manchester City'ye konuk olacak.
St James Park'ta oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk mücadelesinde hata yapmadı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Naby Keita kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 82'ye yükseltti. 3 maç aradan sonra kaybeden Newcastle United 43 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Manchester City'ye konuk olacak.
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