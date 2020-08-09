Olympiakos, Liverpool'un 24 yaşındaki sol beki Konstantinos Tsimikas için yaptığı teklifi kabul etti.Yunanistan'dan Sportime.gr'ın haberine göre; Liverpool, Olympiakos'a Tsimikas için 13 milyon euro teklif etti ve bu teklif kabul edildi. 24 yaşındaki sol bekin gelecek hafta içerisinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından kendisini Liverpool'a bağlayan sözleşmeye imza atacağı bilgisi verildi.Geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 46 resmi maça çıkan Tsimikas, 7 asist yaptı. Tsimikas, Olympiakos dışında Esbjerg ve Willem'de kiralık olarak oynadı.