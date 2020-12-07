Liverpool, Wolves'u paramparça etti

Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Liverpool ile Wolverhampton, Anfield Road'da karşılaştı. Liverpool, maçı 4-0 kazandı.



Liverpool'un golleri; 24. dakikada Muhammed Salah, 58. dakikada Giorginio Wijnaldum, 67. dakikada Joel Matip ve 78. dakikada Semedo(KK)'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Liverpool, puanını 24 yaptı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.



Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, Fulham deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise aynı haftada sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.



LIVERPOOL SAHASINDA ŞANS TANIMIYOR



Kırmızılar, sahasında çıktığı son 65 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu alanda Premier Lig'in en uzun ikinci serisine imza atan Liverpool, bu maçların 54'ünü kazandı.



