Liverpool, Virgil van Dijk'ın sözleşmesini uzattı

Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; liverpoolfc.com
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Liverpool, Virgil van Dijk'ın sözleşmesini uzattı
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13 Ağustos 2021 14:41
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini yeniledi.

Liverpool Kulübü, 30 yaşındaki stoper Van Dijk'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Van Dijk, 2018'de 75 milyon sterlin karşılığında Southampton'dan transfer edilmişti. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, 8 maçta Liverpool forması giyebilmişti.

 

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