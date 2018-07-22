''Liverpool Vida'yı değil, Godin'i almalı''

FİKRET ORMAN'DAN VIDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

'taki geleceği belirsiz olan veile'ın ilgilendiğiiçin İngiltere'de şaşırtan bir değerlendirme geldi.Beşiktaş Yönetimi'nin 25 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeline eilnden çıkarmak istediği Vida hakkında, Liverpool'un efsanelerindenilginç ifadeler kullandı.1981-1994 yılları arasında Liverpool forması giyen ve 4 şampiyonluk yaşayan Steve Nicol, İngiliz temsilcisinin Vida'yı almaması gerektiğini belirtti. Liverpool'un transfer gündemi hakkında konuşan Nicol, savuma transferiyle ilgiliifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsiz olan Vida ile Liverpool ve West Ham yakından ilgileniyor.da daha önce yaptığı açıklamadar bazı teklifler olduğunu dile getirmişti.Fikret Orman Vida ile ilgili ''Vida'yı takımımıza bedelsiz olarak kazandırmıştık. Final oynadığı için yıldızını parlattı. Kendisi için gelen birçok teklif var. Ama bu illa satacağız anlamına gelmez. Gelen rakamları açıklamak doğru değil. Ama Vida'nın da istemesi halinde en iyi teklifi değerlendirmeye alırız'' ifadelerini kullanmıştı.