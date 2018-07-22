''Liverpool Vida'yı değil, Godin'i almalı''

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ve Liverpool ile West Ham'ın ilgilendiği Domagoj Vida için İngiltere'de şaşırtan bir değerlendirme geldi.
Beşiktaş Yönetimi'nin 25 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeline eilnden çıkarmak istediği Vida hakkında, Liverpool'un efsanelerinden Steve Nicol ilginç ifadeler kullandı.
1981-1994 yılları arasında Liverpool forması giyen ve 4 şampiyonluk yaşayan Steve Nicol, İngiliz temsilcisinin Vida'yı almaması gerektiğini belirtti. Liverpool'un transfer gündemi hakkında konuşan Nicol, savuma transferiyle ilgili ''Liverpool Vida'yı almalı mı? Bence hayır. Benim şansım olsa şu anda Liverpool'a Vida'yı değil, Diego Godin'i alırdım. Godin, defansı çok iyi organize edebilen önemli bir oyuncu'' ifadelerini kullandı.
FİKRET ORMAN'DAN VIDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsiz olan Vida ile Liverpool ve West Ham yakından ilgileniyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da daha önce yaptığı açıklamadar bazı teklifler olduğunu dile getirmişti.
Fikret Orman Vida ile ilgili ''Vida'yı takımımıza bedelsiz olarak kazandırmıştık. Final oynadığı için yıldızını parlattı. Kendisi için gelen birçok teklif var. Ama bu illa satacağız anlamına gelmez. Gelen rakamları açıklamak doğru değil. Ama Vida'nın da istemesi halinde en iyi teklifi değerlendirmeye alırız'' ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Beşiktaş Yönetimi'nin 25 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeline eilnden çıkarmak istediği Vida hakkında, Liverpool'un efsanelerinden Steve Nicol ilginç ifadeler kullandı.
1981-1994 yılları arasında Liverpool forması giyen ve 4 şampiyonluk yaşayan Steve Nicol, İngiliz temsilcisinin Vida'yı almaması gerektiğini belirtti. Liverpool'un transfer gündemi hakkında konuşan Nicol, savuma transferiyle ilgili ''Liverpool Vida'yı almalı mı? Bence hayır. Benim şansım olsa şu anda Liverpool'a Vida'yı değil, Diego Godin'i alırdım. Godin, defansı çok iyi organize edebilen önemli bir oyuncu'' ifadelerini kullandı.
FİKRET ORMAN'DAN VIDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsiz olan Vida ile Liverpool ve West Ham yakından ilgileniyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da daha önce yaptığı açıklamadar bazı teklifler olduğunu dile getirmişti.
Fikret Orman Vida ile ilgili ''Vida'yı takımımıza bedelsiz olarak kazandırmıştık. Final oynadığı için yıldızını parlattı. Kendisi için gelen birçok teklif var. Ama bu illa satacağız anlamına gelmez. Gelen rakamları açıklamak doğru değil. Ama Vida'nın da istemesi halinde en iyi teklifi değerlendirmeye alırız'' ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın