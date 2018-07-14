Liverpool, Vida teklifini yükseltti!

İLGİLİ VİDEO

başarılı stoperi, finale kalınca değeri de yükseldi. Beşiktaş yönetimi oyuncuya daha önce 3 ülkeden 6 kulübün talip olduğunu açıklamıştı.Bu talipliler arasında ismi geçen Liverpool'un, daha önceki 15 milyon euroluk teklifi 20'ye yükselttikleri belirtildi.İngiliz basını taraflar arasında bir anlaşmanın Dünya Kupası'ndan sonra imzalanabileceğini bildirdi.Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'ın bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Vida, yarım sezonluk bölümde Beşiktaş'ta çok fazla kendini gösterme fırsatı bulamamıştı.Ancak Hırvat oyuncu özellikle Dünya Kupası'ndaki performansı ve attığı kritik gollerle bütün Avrupa'nın dikkatle izlediği oyuncu durumuna geldi. Doğal olarak da değerini katladı.