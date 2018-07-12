Diğer devler bekleniyor!

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Dünya Kupası'nın en gururlu takımı kuşkusuz Beşiktaş... Siyah- Beyazlılar'ın kadrosundan dev turnuvaya giden 3 oyuncu da gol sevinci yaşamıştı. Pepe ve Quaresma'nın erken veda etmek zorunda kaldığı Rusya'da en çok konuşulan konuşulan isimlerden biri ise Vida'ydı.Çıktığı her maçta gösterdiği başarılı performansın ardından transferin de gözdesi haline gelen Hırvat savunmacı için Liverpool, Kartal'ın kapısını çalmış, 18 milyon Euro önermişti. Buna karşılık Fikret Orman'ın, "Vida için 35 milyon Euro isterim" yanıtı Kırmızılar'ı vazgeçirmedi. Son gelişmelere göre Ada temsilcisi rakamı artırdı.Liverpool'un yeni teklifi 20 milyon Euro... Yani yükselen döviz kuruyla birlikte tam olarak 113 milyon TL... Dinamo Kiev'den bonservissiz bir şekilde kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcu için turnuva sonunu bekleyen Fikret Orman'ın ise acelesi yok.Premier Lig'in diğer devlerinden de yıldız stoper için teklif bekleyen Kartal, daha önce belirlediği 35 milyon Euro'luk bedelden aşağı inmeyi düşünmüyor.