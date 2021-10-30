Liverpool'un yaz transfer döneminde Leeds United'dan Kalvin Phillips'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Başarılı orta saha oyuncusunun Old Trafford yerine Anfield'a transfer olmayı istemesi kırmızı beyazlı ekibin elini güçlendirdi.



Daily Star'ın haberine göre, Phillips'in kulüpler arasındaki şiddetli rekabet ve bunun ailesi ve kendisi için yaratacağı olumsuz etkiler göz önüne alındığında Leeds'ten Manchester United'a gitmek konusunda isteksiz olacağı iddia ediliyor.



Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın sözleşme bitiminde kulübünden ayrılması durumunda yerine Kalvin Phillips isminin geçeceği konuşuluyor. Ancak Jurgen Klopp, Philipps'e ilgi duysa da diğer alternatiflere de sıcak bakıyor.



"Phillips, Manchester United'da sorun yaşamaz"



Eski Leeds United savunma oyuncusu Danny Mills, Manchester United'ın olası Phillips transferi hakkında yorumlarda bulundu. Phillips'in, Norveç'li teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımında kolaylıkla yer bulacağına inanıyor.



Eski orta saha oyuncusu Alan Smith'in zamanında Leeds United forması giyerken Manchester United'a transfer oluşuyla ilgili taraftarların hoşlanmadığını ve onu affetmediğini belirten Mills, aynı sorunun Phillips'te de yaşanabileceğini söyledi ve "Bir Leeds taraftarı olarak beğenseniz de beğenmeseniz de Manchester United küresel bir varlık, bununla tartışamazsınız." ifadelerini kullandı.



Bunun yanında Kalvin Phillips'in bonservis bedelinin 71 milyon euro bandında olacağı bekleniyor.



Öte yandan Leeds, 25 yaşındaki oyuncunun İngiltere adına Avrupa Şampiyonalarında gösterdiği bir dizi etkileyici performansın ardından en değerli varlıklarından birini elinde tutmak için çaresiz.



Phillips, Leeds United adına toplam 220 maça çıktı ve 14 gol kaydetti. Bu sezon tüm müsabakalarda dokuz kez forma giydi ve Carabao Kupası'nda Crewe Alexandra'ya karşı 3-0'lık galibiyette skora katkıda bulundu.



Başarılı oyuncunun Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





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