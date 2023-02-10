Liverpool ve Everton'dan depremzedelere yardım!

Liverpool ve Everton, derbi formalarını depremzedeler için satışa çıkaracak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Liverpool ve Everton'dan depremzedelere yardım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2023 21:58
İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Everton, 13 Şubat Pazartesi günü oynayacakları derbi maçta giyilecek formaların, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

İki kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Merseyside" derbisi olarak bilinen mücadelede giyilecek formaların imzalanarak açık artırmada satılacağı kaydedildi.

Açıklamada, elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere gönderileceği belirtildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ