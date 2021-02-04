Liverpool Van Dijk ve Joe Gomez'i umutsuzca kadroya ekledi

Transferin son gününe Milli futbolcusumuz Ozan Kabak'ın transferiyle giren Liverpool Şampiyonlar Ligi kadrosa 3 stoper kaydederek UEFA'ya bildirdi.



Liverpool'un UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmaları yüksek ihtimal olan Van Dijk ile Joe Gomez de eklenirken Ozan Kabak kadroya eklendi. Öte yandan sakatlanarak sezonu kapatan bir diğer isim olan Matip kadrodan çıkarılırken Ozan Kabak haricinde Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda Ben Davis ise Nathaniel Phillips kendisine yer buldu.



Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olacağı Çeyrek Final ilk maçı 16 Şubat tarihinde oynanacak.



