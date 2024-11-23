Liverpool'un hedefi Zubimendi!

Liverpool, ara transfer döneminde Real Sociedad'dan Martin Zubimendi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'un hedefi Zubimendi!
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23 Kasım 2024 14:36
Liverpool, Martin Zubimendi'yi bir kez daha kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Zubimendi'yi yaz transfer döneminde de transfer etmek isteyen Liverpool, İspanyol oyuncu için ocak ayındaki ara transfer döneminde de kadrosuna katmaya çalışacak.

Zubimendi, yaz transfer döneminde de Liverpool'un gündemine gelmesine rağmen o dönem İngiliz ekibini reddetmişti.

Öte yandan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilenen bir diğer takım olarak Arsenal gösterildi.

Martin Zubimendi, bu sezon Real Sociedad ile çıktığı 16 maçta 1 gol attı.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Zubimendi'nin kulübü Real Sociedad ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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