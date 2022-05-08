Liverpool, Tchouameni için öne geçti!

Monaco'da forma giyen Aurelien Tchouameni, Avrupa'nın devlerini peşinde koşturmaya devam ediyor.



Telefoot'un haberine göre; Liverpool, genç futbolcunun transferi için şu an favori olan kulüp. İngiliz ekibinin, transfer için Monaco ile görüşmelerine hız verdiği ve Real Madrid'in önüne geçtiği aktarıldı.



Bu sezon Monaco'da 33 maça çıkan Tchouameni, 3 gol ve bir asist yaptı.



Öte yandan Monaco'nun genç futbolcusu için 70 milyon euro bandında bir bonservis geliri beklediği belirtildi.





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