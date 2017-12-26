Lİverpool Swansea maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Lİverpool-Swansea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Lİverpool-Swansea maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

26 Aralık 2017 03:16
Lİverpool Swansea maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Liverpool-Swansea maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 20. haftasında Lİverpool-Swansea karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL-SWANSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı. Ligin 20. haftasında oynanacak Lİverpool-Swansea maçı naklen yayınlanacak.

26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool-Swansea maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 35 puan 18 averaj ile 4. sırada yer alan Liverpool, 13 puan -15 averaj ile son sırada bulunan bulunan Swansea City ile karşı karşıya geliyor.

- 54.074 kişi kapasiteli Anfield Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kevin Friend yönetecek.

- Ev sahibi takımda Jordan Henderson, Nathaniel Clyne, misafir takımda ise Leon Britton sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ev Sahibi

- Hakem Kevin Friend yönetiminde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.

- 3 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.

- 8 maçla en fazla beraberlik alan 2 takımdan biri.

Konuk Ekip

- Hakem Kevin Friend yönetiminde çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.

- 12 maçla en fazla mağlubiyet alan takımı.

- Deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesinde gol gördü.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Alfie Mawson (1.710 dakika).

- 11 golle ligin en az gol atan takımı.

Son Karşılaşmalar

- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

- Liverpool 5 ve Swansea City 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.

- Liverpool 7, Swansea City 2 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Liverpool 24 gol atarken, Swansea City 14 golle karşılık verdi.

- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.


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