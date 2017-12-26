Lİverpool Swansea maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 20. haftasında oynanacak Lİverpool-Swansea maçı naklen yayınlanacak.26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacakLiverpool-Swansea maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 35 puan 18 averaj ile 4. sırada yer alan Liverpool, 13 puan -15 averaj ile son sırada bulunan bulunan Swansea City ile karşı karşıya geliyor.- 54.074 kişi kapasiteli Anfield Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kevin Friend yönetecek.- Ev sahibi takımda Jordan Henderson, Nathaniel Clyne, misafir takımda ise Leon Britton sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Kevin Friend yönetiminde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.- 3 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.- 8 maçla en fazla beraberlik alan 2 takımdan biri.- Hakem Kevin Friend yönetiminde çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.- 12 maçla en fazla mağlubiyet alan takımı.- Deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesinde gol gördü.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Alfie Mawson (1.710 dakika).- 11 golle ligin en az gol atan takımı.- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.- Liverpool 5 ve Swansea City 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.- Liverpool 7, Swansea City 2 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Liverpool 24 gol atarken, Swansea City 14 golle karşılık verdi.- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.