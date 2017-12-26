Lİverpool Swansea maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Liverpool-Swansea maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 20. haftasında Lİverpool-Swansea karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL-SWANSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı
. Ligin 20. haftasında oynanacak Lİverpool-Swansea maçı naklen yayınlanacak.
26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacak.
Liverpool-Swansea maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak. Genel Bilgiler
- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 35 puan 18 averaj ile 4. sırada yer alan Liverpool, 13 puan -15 averaj ile son sırada bulunan bulunan Swansea City ile karşı karşıya geliyor.
- 54.074 kişi kapasiteli Anfield Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kevin Friend yönetecek.
- Ev sahibi takımda Jordan Henderson, Nathaniel Clyne, misafir takımda ise Leon Britton sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.Ev Sahibi
- Hakem Kevin Friend yönetiminde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.
- 3 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.
- 8 maçla en fazla beraberlik alan 2 takımdan biri.Konuk Ekip
- Hakem Kevin Friend yönetiminde çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.
- 12 maçla en fazla mağlubiyet alan takımı.
- Deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesinde gol gördü.
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Alfie Mawson (1.710 dakika).
- 11 golle ligin en az gol atan takımı.Son Karşılaşmalar
- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.
- Liverpool 5 ve Swansea City 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.
- Liverpool 7, Swansea City 2 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Liverpool 24 gol atarken, Swansea City 14 golle karşılık verdi.
- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.