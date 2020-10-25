Liverpool sonradan açıldı, 3 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Liverpool ile Sheffield United karşı karşıya geldi.



Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmanın 13. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda Berge golü bularak konuk ekip Sheffield'ı öne geçirdi. 41. dakikaya gelindiğinde Firmino'nun golü maça eşitliği getirdi ve ilk yarı sona erdi.



İkinci yarıda taraflar öne geçmek için büyük çaba sarf ederken Liverpool aradığı golü transferin son gününde kadrosuna kattığı Diogo Jota ile buldu ve öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Liverpool 13 puana yükselirken Sheffield ise 1 puanda kaldı.



