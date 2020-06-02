Liverpool, şampiyonluktan sonra hız kesmeyecek

İngiliz basınına konuşan 52 yaşındaki Alman teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlamasıyla sahalara da geri dönecekleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.Futbolu çok özlediğini aktaran Klopp, "" ifadelerini kullandı.Şampiyonluk kutlamalarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "" şeklinde görüş belirtti.En yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunan Klopp yönetimindeki Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.Premier Lig, 13 Martta koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. 28 Mayıs'ta antrenmanlara başlayan Premier Lig futbolcularına, haftada iki kez koronavirüs testi yapılıyor.