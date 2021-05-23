Liverpool, Şampiyonlar Ligi biletini aldı!

İngiltere Premier Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Şampiyonlar Ligi biletini aldı!
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23 Mayıs 2021 19:56
İngiltere Premier Lig'de 38. hafta mücadelesinde Liverpool, Crystal Palace'ı ağırladı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 74. dakikalarda Sadio Mane kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, sezonu 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Crystal Palace ise sezonu 14. sırada tamamladı.


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