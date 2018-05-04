Liverpool şampiyon olursa, Southampton para basacak

Roma'yı eleyerek finale yükselen Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması, İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Southampton'ı da sevindirecek.
Liverpool'un Southampton kadrosuna kattığı Virgin van Dijk, Sadio Mane, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne ve Adam Lallana'nın sözleşmelerinde yer alan "Şampiyonlar Ligi bonusları", Kiev'de zafere ulaşılması durumunda devreye girecek.
Liverpool, Real Madrid'i devirerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Southampton'a yaklaşık 11,5 milyon euroluk bir bonus ödemesi yapacak.
Liverpool, Southampton'dan devre arasında van Dijk'ı 78 milyon euro, 2016'da Mane'yi 35 milyon euro, 2015'te Clyne'ı 17 milyon euro, 2014'te ise Lallana'yı 31 milyon euro, Lovren'i ise 25 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
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Liverpool'un Southampton kadrosuna kattığı Virgin van Dijk, Sadio Mane, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne ve Adam Lallana'nın sözleşmelerinde yer alan "Şampiyonlar Ligi bonusları", Kiev'de zafere ulaşılması durumunda devreye girecek.
Liverpool, Real Madrid'i devirerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Southampton'a yaklaşık 11,5 milyon euroluk bir bonus ödemesi yapacak.
Liverpool, Southampton'dan devre arasında van Dijk'ı 78 milyon euro, 2016'da Mane'yi 35 milyon euro, 2015'te Clyne'ı 17 milyon euro, 2014'te ise Lallana'yı 31 milyon euro, Lovren'i ise 25 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
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