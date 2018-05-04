Liverpool şampiyon olursa, Southampton para basacak

Roma'yı eleyerek finale yükselen'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması, İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren'ı da sevindirecek.Liverpool'un Southampton kadrosuna kattığıve'nın sözleşmelerinde yer alan "Şampiyonlar Ligi bonusları", Kiev'de zafere ulaşılması durumunda devreye girecek.Liverpool, Real Madrid'i devirerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Southampton'a yaklaşık 11,5 milyon euroluk bir bonus ödemesi yapacak.Liverpool, Southampton'dan devre arasında van Dijk'ı 78 milyon euro, 2016'da Mane'yi 35 milyon euro, 2015'te Clyne'ı 17 milyon euro, 2014'te ise Lallana'yı 31 milyon euro, Lovren'i ise 25 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.