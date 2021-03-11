Liverpool rövanşta da aynı tarifeyle çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool, Leipzig'i ilk maçta olduğu gibi 2-0'lık skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

, Fotoğraf; EPA
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Liverpool rövanşta da aynı tarifeyle çeyrek finalde
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11 Mart 2021 00:51
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geliyor.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skora ulaştı ve çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ikinci yarıda kilidi açan isimler ilk maçtaki gibi Salah ve Mane oldu.

Red Bull Leipzig gol bulmak için Sörloth, Kluivert ve Hwang Hee-Chan'i oyuna aldı ancak Liverpool'da 70. dakikada Salah sahneye çıktı. Sağ çaprazda Jota'dan topu alan Salah, önündeki rakibini ekarte ederek penaltı noktasının önünde topu kalecinin soluna plaseyle gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Golden 4 dakika sonra ise Mane sahneye çıktı. Origi'nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, ilk maçta olduğu gibi 2-0'lık skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Öte yandan Liverpool'da Milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ise 19 Mart'ta gerçekleştirilecek. Çeyrek final ilk maçları 6-7 Nisan, rövanşlar ise 13-14 Nisan'da oynanacak.



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