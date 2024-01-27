Liverpool, Real Sociedad'ın yıldızını istiyor

Liverpool'da, Jürgen Klopp'un ayrılığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan'a transfer olması beklenen Muhammed Salah'ın yerine transfer edilecek isim belli oldu.



REAL VE BARÇA'DA FORMA GİYDİ



Relevo'da yer alan habere göre Liverpool gözünü Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo'ya çevirdi.



Japon kanat oyuncusu, 2019'da Real Madrid'e katılmadan önce gençlik kariyeri boyunca Barcelona'da forma giymişti. Mallorca, Villarreal ve Getafe gibi takımlarda üç yıl kiralık olarak forma giyen Kubo, 2022'de kalıcı bir anlaşmayla Real Sociedad'a transfer olmuştu.



Liverpool'un bu transfer için yaklaşık 60 milyon euro gibi bir bonservis ödemesi bekleniyor.



25 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Real Sociedad formasıyla 25 resmi maça çıkan Takefusa Kubo bu karşılaşmalarda 6 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.



