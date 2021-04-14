Liverpool - Real Madrid: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi çeyrek finak ikinci maçında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.Anfield'da oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak mücadeleyi Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Liverpool - Real Madrid maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Bilindiği gibi ilk maçı Real Madrid sahasında 3-1 kazanmıştı.Liverpool'da kaptan Henderson, Van Dijk, Joe Gomez ile Matip'in sakatlıkları devam ediyor.Real Madrid ise Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Varane, Hazard ve Carvajal'dan yoksun olarak bu maça çıkacakAlisson Becker; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Jota, ManeCourtois; Odriozola, Nacho, Eder Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Junior- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı 2+ farkla kaybettiği 13 eşleşmenin ikisinde yoluna devam edebilen Liverpool, bunu en son 2018/19 yarı finalinde Barcelona karşısında başarmış ve o sezon turnuvanın şampiyonu olmuştu.- Avrupa kupalarında Real Madrid ile oynadığı ilk üç maçı kazanan Liverpool, daha sonraki dört karşılaşmayı da kaybetti. Kırmızılar, Avrupa arenasında hiçbir rakibinden üst üste daha fazla yenilgi almadı (4 vs Benfica).- Liverpool'un iç sahada aldığı 11 Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin beşi İspanyol takımlarından gelirken; Real Madrid, Kırmızılar'ı deplasmanda iki kez yenmeyi başaran ikinci takım olmak istiyor (diğeri Barcelona).- Bu eşleşmenin ilk maçında Liverpool'a iki gol atan Vinicius Junior, Real Madrid formasıyla görev yaptığı daha önceki 17 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.- Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son dört maçta da gol atan Mohamed Salah, Kupa 1 tarihinde Steven Gerrard'ın ardından üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandıran ilk Liverpool oyuncusu olmak istiyor (2007/08).