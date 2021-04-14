Liverpool - Real Madrid: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool - Real Madrid: Muhtemel 11
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14 Nisan 2021 07:17
Şampiyonlar Ligi çeyrek finak ikinci maçında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.

Anfield'da oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak mücadeleyi Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Liverpool - Real Madrid maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Bilindiği gibi ilk maçı Real Madrid sahasında 3-1 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Liverpool'da kaptan Henderson, Van Dijk, Joe Gomez ile Matip'in sakatlıkları devam ediyor.

Real Madrid ise Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Varane, Hazard ve Carvajal'dan yoksun olarak bu maça çıkacak

Muhtemel 11'ler

Liverpool
Alisson Becker; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Jota, Mane



Real Madrid
Courtois; Odriozola, Nacho, Eder Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Junior



Dikkat çeken istatistikler

- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı 2+ farkla kaybettiği 13 eşleşmenin ikisinde yoluna devam edebilen Liverpool, bunu en son 2018/19 yarı finalinde Barcelona karşısında başarmış ve o sezon turnuvanın şampiyonu olmuştu.

- İlk maçını 2+ farkla kazandığı 16 Şampiyonlar Ligi eleme turunun 15'inde yoluna devam eden Real Madrid, sadece 2003/04'te Monaco'ya bu şekilde elenmişti (4-2 & 1-3).

- Avrupa kupalarında Real Madrid ile oynadığı ilk üç maçı kazanan Liverpool, daha sonraki dört karşılaşmayı da kaybetti. Kırmızılar, Avrupa arenasında hiçbir rakibinden üst üste daha fazla yenilgi almadı (4 vs Benfica).

- Avrupa kupalarında Liverpool'a üçüncü kez konuk olmaya hazırlanan Real Madrid, ilk ziyaretini Mart 2009'da 4-0 kaybettikten sonra rövanşı Ekim 2014'te 3-0 kazandı (Şampiyonlar Ligi).

- Liverpool'un iç sahada aldığı 11 Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin beşi İspanyol takımlarından gelirken; Real Madrid, Kırmızılar'ı deplasmanda iki kez yenmeyi başaran ikinci takım olmak istiyor (diğeri Barcelona).

- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son 23 maçta da en az bir gol atan Real Madrid (50 gol), en son 2015/16 yarı finalinde Manchester City filelerini havalandıramamıştı.

- Bu eşleşmenin ilk maçında Liverpool'a iki gol atan Vinicius Junior, Real Madrid formasıyla görev yaptığı daha önceki 17 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.

- Şampiyonlar Ligi'nde 5+ gol atan oyuncular arasında gollerinin en büyük bölümünü eleme turlarında kaydeden isim, Real Madrid forması giyen Marco Asensio (%88; 7/8).

- Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son dört maçta da gol atan Mohamed Salah, Kupa 1 tarihinde Steven Gerrard'ın ardından üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandıran ilk Liverpool oyuncusu olmak istiyor (2007/08).

- Luka Modric, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2003/04'ten bu yana üst üste dört Şampiyonlar Ligi maçında asist yapan ilk Real Madrid oyuncusu olmak için sahaya çıkıyor.



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