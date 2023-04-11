Liverpool pimi çekti: Jude Bellingham

Liverpool, Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham için transfer teklifini yaptı.



Almanya'dan Bild'in haberine göre, Liverpool, ilk resmi teklifle Borussia Dortmund'un kapısını çaldı. İngiliz devi, 19 yaşındaki süper yıldız için 95 milyon euro'luk bir teklif sundu.



Borussia Dortmund henüz bu transfer teklifine yanıt vermedi ancak Bellingham için daha önce 150 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.



Birmingham altyapısından yetişen ve 2020 yazında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'a transfer olmuştu.



Bellingham, bu sezon oynadığı 37 resmi maçta 10 gol atıp 7 asist yaptı.





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