Liverpool penaltılarda kazanarak yarı finalde

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Liverpool ile Leicester City karşı karşıya geldi.



Anfield'da oynanan ve normal süresi 3-3 biten karşılaşmada



Karşılaşmada Vardy'nin 9. dakikada attığı golle açılan gol perdesi, 13'de bir kez daha yine Vardy ile devam etti ve konuk ekip iki farklı üstünlüğü kısa sürede yakaladı. Liverpool 19'da Oxlade - Chamberlain ile farkı bire indirse de 33. dakikada Maddison yeniden farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 3-1 sona erdi. İkinci yarıda Leicester City, özellikle Çağlar Söyüncü'nün oyundan çıkmasının ardından savunmada açıklar verdi ve 68'de Jota'nın golüyle fark yeniden 1'e indi. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Minamino'nun golüyle maça denge geldi.



Turnuva kuralları gereği beraberliğin ardından direkt penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda Liverpool, rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen taraf oldu.



Öte yandan Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de maça başlayarak 60 dakika sahada kaldı.



İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta bugün oynanan diğer maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle:



Brentford 0-2 Chelsea

Tottenham 2-1 West Ham





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