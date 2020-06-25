Liverpool Palace'a acımadı, şampiyonluğa 1 maç kaldı

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.



Anfield'da oynanan maçı Liverpool 4-0 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.



Maçta dakikalar 23'e geldiğinde Trent Alexander-Arnold serbest vuruştan attığı golle takımını öne geçiren isim oldı. Salah 44. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı iki farklı üstünlükle Liverpool'daydı.



55. dakikada Fabinho yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkarırken 69'da Mane, Salah'ın uzun mesafeli şık pasında topu filelerle buluşturdu ve maçı 4-0 Liverpool kazandı.



Liverpool bu sezon tüm kulvarlarda 101. golünü atarak ne kadar formda olduğunu bir kez daha gösterdi.



Liverpool 86 puana ulaşarak ligin bitimine 7 hafta kala Manchester City ile arasındaki puan farkını 23'e çıkardı. En yakın takipçisi Manchester City eğer bu hafta Chelsea'yi yenemezse Liverpool şampiyonluğunu ilan edecek.



