Liverpool, Ozan Kabak'ı sağlık kontrollerinden geçirdi

Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi için zamanla yarışıyor.
Sky Sports'un haberine göre; Liverpool ve Schalke 04, Ozan Kabak'ın transferi için anlaşmaya vardı. Liverpool, 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak. Ozan'ın satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro olacak.
Liverpool, evrakları yetiştirebilmek için Ozan Kabak'ı Almanya'da sağlık kontrollerine soktu. Sağlık kontrollerinden olumlu sonuç gelmesi halinde transfer resmileşecek. Ozan Kabak, Liverpool ile yarım sezon artı 4.5 sezonluk sözleşme imzalayacak.
FATİH TERİM TRANSFERİ AÇIKLADI
Galatasaray'dan öğrencisi olan Ozan Kabak'la ilgili paylaşım yapan Fatih Terim "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadeleriyle milli futbolcunun Liverpool'a transferini kutladı.
Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Türk stoper, Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservisle Stuttgart'a, Temmuz 2019'da ise 15 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer oldu. Ozan Kabak bu sezon 14 Bundesliga maçında forma giydi.
Sky Sports'un haberine göre; Liverpool ve Schalke 04, Ozan Kabak'ın transferi için anlaşmaya vardı. Liverpool, 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak. Ozan'ın satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro olacak.
Liverpool, evrakları yetiştirebilmek için Ozan Kabak'ı Almanya'da sağlık kontrollerine soktu. Sağlık kontrollerinden olumlu sonuç gelmesi halinde transfer resmileşecek. Ozan Kabak, Liverpool ile yarım sezon artı 4.5 sezonluk sözleşme imzalayacak.
FATİH TERİM TRANSFERİ AÇIKLADI
Galatasaray'dan öğrencisi olan Ozan Kabak'la ilgili paylaşım yapan Fatih Terim "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadeleriyle milli futbolcunun Liverpool'a transferini kutladı.
Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Türk stoper, Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservisle Stuttgart'a, Temmuz 2019'da ise 15 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer oldu. Ozan Kabak bu sezon 14 Bundesliga maçında forma giydi.