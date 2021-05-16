Liverpool, Ozan Kabak'tan vazgeçti

Liverpool, sezon sonunda Ozan Kabak'a veda etmeye hazırlanıyor.



The Sun'da yer alan habere göre; nakit sıkıntısı yaşayan ve yaz transfer döneminde büyük bir bütçeyle hareket etmeyecek olan Liverpool, 18 milyon pound (20.9 milyon euro) olan satın alma opsiyonunu kullanamayacak. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın gelişiminden ve potansiyelinden memnun olsa da tercihini başka oyunculardan yana yapma kararı aldı.



Ozan Kabak'ı ilk 11 oyuncusu olarak düşünmeyen Klopp, Türk milli oyuncusunun kulübüne geri dönmesini belirtti.



Schalke 04'ün küme düşmesiyle birlikte alt ligde oynamak istemeyen Ozan Kabak'a Premier Lig'den çeşitli tekliflerin geleceği ve 20 milyon euro civarında bir bonservisle transfer olacağı da kaydedildi.



1 Şubat 2021'de Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, İngiliz kulübünün formasıyla 13 maça çıktı.



