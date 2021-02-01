Liverpool, Ozan Kabak için zamanla yarışıyor!

Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi konusunda Schalke ile anlaşmaya vardı. Transferin yetişmesi için zamanla yarışılıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Liverpool, Ozan Kabak için zamanla yarışıyor!
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01 Şubat 2021 13:31
Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi için zamanla yarışıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Liverpool ve Schalke 04, Ozan Kabak'ın transferi için anlaşmaya vardı. Liverpool, 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak.

Liverpool, evrakları yetiştirebilmek için Ozan Kabak'ı gün içerisinde Almanya'da sağlık kontrollerine sokacak. Sağlık kontrollerinden olumlu sonuç gelmesi halinde transfer resmileşecek.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Türk stoper, Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservisle Stuttgart'a, Temmuz 2019'da ise 15 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer oldu. Ozan Kabak bu sezon 14 Bundesliga maçında forma giydi. 

 


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