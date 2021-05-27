Liverpool Ozan'ın bonservisini almıyor, Leipzig ve Leicester talip





Devre arasında Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak'ın Kırmızılar tarafından satın alınmayacağı ve yerine Leicester City ile Red Bull Leipzig'in Milli futbolcumuza talip olduğu iddia ediliyor.



İngiliz basını Liverpool'un 21 yaşındaki Milil futbolcumuzun 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve yerine Red Bull Leipzig'den Ibrahima Konate'nin kadroya katılacağı söyleniyor.



Ibrahima Konate için 35 milyon sterlin ödeyecek olan Liverpool'un Ozan Kabak'ın farklı bir takıma gitmesine göz yumacağı belirtiliyor.



LEIPZIG VE LEICESTER CITY İSTİYOR



Ozan Kabak'ın önümüzdeki sezon Bundesliga'dan düşen Schalke'de kalmayacağı ifade edilirken 21 yaşındaki stoperi 2 takımın ısrarlı şekilde istediği belirtiliyor.



Red Bull Leipzig'in Ozan'ı istediği konuşulurken Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği yazılıyor. Ozan Kabak eğer Premier Lig'de kalıp Leicester City'e transfer olursa Çağlar Söyüncü ile birlikte oynama fırsatı yakalayacak.



