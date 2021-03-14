Liverpool, Origi'yi transfer listesine koydu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da yeni sezon çalışmaları başladı.



Bu sezon beklenenin çok altında bir performans sergileyen İngiliz devinde Jürgen Klopp, yeni bir kadro kurmak istiyor.



Yeni transferler için kaynak yaratmak isteyen Klopp, Origi'nin satış listesinde konulmasına onay verdi.



İngiliz basınının haberine göre; bu sezon çoğunlukla yedek kulübesinde yer alan Origi'nin de ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.



Sözleşmesinin bitimine 3 yıl kalan futbolcu için Avrupa kulüplerinin harekete geçeceği de ifade edildi. Liverpool'un Origi'den gelen parayla yeni transferler için kaynak yaratacağı aktarıldı.



