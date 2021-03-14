Liverpool, Origi'yi transfer listesine koydu!

Bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Liverpool, gelecek sezonun planlamasına geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Liverpool, Origi'yi transfer listesine koydu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2021 18:15
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da yeni sezon çalışmaları başladı.

Bu sezon beklenenin çok altında bir performans sergileyen İngiliz devinde Jürgen Klopp, yeni bir kadro kurmak istiyor.

Yeni transferler için kaynak yaratmak isteyen Klopp, Origi'nin satış listesinde konulmasına onay verdi.

İngiliz basınının haberine göre; bu sezon çoğunlukla yedek kulübesinde yer alan Origi'nin de ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Sözleşmesinin bitimine 3 yıl kalan futbolcu için Avrupa kulüplerinin harekete geçeceği de ifade edildi. Liverpool'un Origi'den gelen parayla yeni transferler için kaynak yaratacağı aktarıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.