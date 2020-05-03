Liverpool önümüzdeki sezon transfer düşünmüyor

Liverpool yaz döneminde transfer yapmayı düşünmüyor. Gerekçe olarak hem koronavirüs sebebiyle mali düşüşün önüne geçmek, hem de takım içi kusursuz dengelerin bozulmaması gösteriliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoï¿½raf; EPA
Liverpool önümüzdeki sezon transfer düşünmüyor
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03 Mayıs 2020 00:25
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Liverpool'un önümüzdeki sezon için herhangi bir transfer yapmama ihtimali olduğu belirtiliyor.

Gerek koronavirüs sebebiyle yaşanan maddi çıkmaz ve gerekse de kadronun birbirine çok uyumlu ve yeterli olması nedeniyle transfer ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor. Klopp'un bir sonraki sezon planlamasında var olan kadroyu koruma üzerine kurduğu ve yeni isimlerin takımın ritmini bozacağından endişe ettiği de haberler arasında.

Ligde 25 puan farkla lider olan Liverpool'un önümüzdeki transfer döneminde Leipzig'den Timo Werner ile birlikte Lyon'dan Houssem Aouar'ı takipte olduğu iddia ediliyordu.

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