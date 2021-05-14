Liverpool Old Trafford'da Manchester United'ı yendi

Premier Lig'in 34. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool Old Trafford'da Manchester United'ı yendi
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14 Mayıs 2021 00:09
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 4-2 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 10. dakikasında gol perdesini açan isim 10. dakikada Bruno Fernandes oldu. 34. dakikaya gelindiğinde Diogo Jota maça beraberliği getirdi. 45+3'te Firmino takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı Liverpool 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya Liverpool hızlı başladı, Firmino 47. dakikada skoru 3-1'e getiren isim oldu. Konuk ekip Liverpool üst üste yakaladığı pozisyonlarda dördüncü golü kaçırsa da dakikalar 68'i gösterdiğinde Rashford skoru 3-2 yaptı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Salah topu ağlara gönderdi ve Liverpool sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Liverpool 60 puana yükselerek 1 maçı eksik şekilde ilk 4 hedefini sürdürdü. Manchester United ise 70 puanda kalarak 2. sırada kaldı.


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