Liverpool muradına erdi: Darwin Nunez

Benfica, Darwin Nunez'in Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı.



Benfica'dan yapılan açıklamada, Portekiz saatiyle sabaha karşı 00.44'te anlaşmanın tamamlandığı belirtildi. Liverpool'un Darwin Nunez için 75 milyon euro sabit bedel ödeyeceği açıklandı.



Portekiz ekibi, anlaşmada çeşitli bonus maddelerinin olduğunu ve toplam bonservis bedelinin 100 milyon euro'ya ulaşabileceği de belirtildi.



Darwin Nunez için ödenen ücret, Virgil Van Dijk için Southampton'a ödenen 84.65 milyon euro'yu gteçerek kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.



Liverpool'un da transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.





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