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Liverpool, Muhammed Salah ile takipte

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde David Wagner'in takımı Huddersfield ile Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool karşılaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Liverpool, Muhammed Salah ile takipte
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20 Ekim 2018 21:27
Huddersfield Town - Liverpool maçı! İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde David Wagner'in takımı Huddersfield ile Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool kozlarını paylaştı.

Kirklees Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı. Liverpool'un golünü 24. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Huddersfield 3 puanda kalırken ligin başından bu yana kazanamama serisi devam etti. Liverpool ise iki haftalık 3 puan hasretini dindirerek 23 puana çıktı. Lider Manchester City ile aynı puanla 2. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Huddersfield deplasmanda Watford ile karşılaşacak. Liverpool sahasında Cardiff City'i konuk edecek.







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