İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde David Wagner'in takımı Huddersfield ile Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool kozlarını paylaştı.Kirklees Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı. Liverpool'un golünü 24. dakikada Mohamed Salah kaydetti.Alınan bu sonucun ardından Huddersfield 3 puanda kalırken ligin başından bu yana kazanamama serisi devam etti. Liverpool ise iki haftalık 3 puan hasretini dindirerek 23 puana çıktı. Lider Manchester City ile aynı puanla 2. sırada yer aldı.Ligin bir sonraki haftasında Huddersfield deplasmanda Watford ile karşılaşacak. Liverpool sahasında Cardiff City'i konuk edecek.