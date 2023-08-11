Liverpool, Moises Caicedo'yu alıyor! İngiltere'de transfer rekoru!

İngiltere Premier Lig Transfer Haberleri: Liverpool, Brighton'da forma giyen Moises Caicedo için kulübü ile 127 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Moises Caicedo'yu alıyor! İngiltere'de transfer rekoru!
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11 Ağustos 2023 10:27
Son güncelleme 11 Ağustos 2023 10:35
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Liverpool, Brighton'ın 21 yaşındaki orta sahası Moises Caicedo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Brighton ile yaptığı görüşmelerde kulüp ile prensip anlaşmasına vardı ve kısa sürede transferi bitirmek için harekete geçti.

TRANSFER REKORU GELİYOR

Bu transfer için Brighton'a tam 127 milyon euro ödeyecek olan Liverpool, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 43 resmi maça çıkan Caicedo, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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