Liverpool Minamino ile çeyrek finalde

İngiltere FA Cup 5. Turu'nda Liverpool, sahasında Norwich City'i ağırladı.



Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-1 kazanarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.



Karşılaşmanın 27. dakikasında sahneye çıkan Minamino'nun golüyle Liverpool öne geçerken 39'da bir kez daha Japon oyuncunun golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



Maçta yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Liverpool, skoru 76'ya kadar tutmayı başardı ancak bu anda Rupp'un golü geldi ve skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda Liverpool Diaz ve Mane değişiklikleriyle topu tutmayı başardı ve Klopp'un öğrencileri turu geçmeyi başardı.



Liverpool, FA Cup'ta Klopp yönetiminde ilk kez çeyrek finale yükselirken bu başarıyı son olarak 2014-2015 sezonunda göstermişti.



FA Cup'ta kura çekimi 3 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.





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