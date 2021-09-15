Liverpool - Milan maçı canlı olarak Tuttur'da

İngiliz devi Liverpool ile İtalyan devi Milan, Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Liverpool'un galibiyetine 1,31'lik oran verilirken Milan'ın galibiyetine 5,00 ve beraberliğe ise 3,75'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranına 1,86'lık oran verilirken 2,5 ÜST oranı ise 1,50 olarak bültende yer aldı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Liverpool'un atmasına 1,28'lik oran belirlendi. Milan'ın ilk golü atmasına 2,65'lik oran belirlenirken Gol olmaz oranı 12,00 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Liverpool - Milan maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,65, Karşılklı gol yok oranı ise 1,66 oranıyla açıklandı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Liverpool'un galibiyetine 1,31'lik oran verilirken Milan'ın galibiyetine 5,00 ve beraberliğe ise 3,75'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranına 1,86'lık oran verilirken 2,5 ÜST oranı ise 1,50 olarak bültende yer aldı.
LIVERPOOL - MILAN MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Liverpool'un atmasına 1,28'lik oran belirlendi. Milan'ın ilk golü atmasına 2,65'lik oran belirlenirken Gol olmaz oranı 12,00 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Liverpool - Milan maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,65, Karşılklı gol yok oranı ise 1,66 oranıyla açıklandı.
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