Liverpool, Milan'la henüz imzalamayan Çalhanoğlu için görüştü

Milan'la sözleşmesini henüz yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu ile Liverpool cephesi iletişime geçti ancak resmi teklif yapılmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Milan'la henüz imzalamayan Çalhanoğlu için görüştü
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28 Mayıs 2021 02:53
Milan'daki sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'yla Liverpool kulübünün iletişime geçtiği iddia edildi.

İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasındaki pazarlıkların devam ettiği şu günlerde Liverpool'un devreye girmeye çalıştığını aktardı. Haberlere göre Liverpool kulübünün Çalhanoğlu'nun menajeri ile iletişime geçtiğini ifade ederken Milli futbolcumuzun durumu ile ilgili bilgi aldığını duyurdu.

İkili görüşmelerin ardından Liverpool kulübünün Hakan Çalhanoğlu'na henüz resmi teklif yapmadığı ifade edilirken gelişmelerin İngiliz kulübü tarafından takip edildiği öne sürüldü.

2017'den beri giydiği Milan formasını bu sezon 43 kez giyen 27 yaşındaki Milli futbolcumuz 9 gol 12 asistle Şampiyonlar Ligi vizesi alan takımına önemli katkıda bulunmuştu.


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