Liverpool Madrid'de istediğini aldı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'e konuk oldu.



Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Liverpool 3-2 kazanarak üç puanı hanesina yazdıran taraf oldu.



Gol düellosunda Liverpool 8'de Salah'ın golüyle öne geçerken 13. dakikada Naby Keita farkı ikiye çıkardı. Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Griezmann, 20 ve 34. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının 2-2 bitmesini sağladı.



52. dakikada Griezmann, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 78. dakikada Liverpool'un kazandığı penaltıda topun başına gelen Salah, takımına üç puanı getiren golü kaydeden isim oldu.



Bu sonucun ardından Liverpool 9 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.





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