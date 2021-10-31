Liverpool, Loris Karius'u serbest bırakıyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un, Loris Karius'u serbest bırakma kararı aldığı kaydedildi.



İngiliz medyasında yer alan haberlerde; 2018'de Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'ne yaptığı hatalarla damga vuran, ardından Liverpool formasını unutan Alman kalecinin Ocak ayında serbest bırakılacağı belirtildi. İngiliz ekibinin, Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek Karius'un, sözleşmesinin bitiş tarihini beklemeyeceği ve ara transfer döneminde serbest bırakacağı ifade edildi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NİN ARDINDAN BEŞİKTAŞ!



28 yaşındaki Karius, 2018'de Real Madrid maçının ardından Liverpool'dan Beşiktaş'a iki sezonluğuna kiralandı.



PANDEMİ DÖNEMİNDE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!



Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunu tamamlayan Alman eldiven, 2019-2020 sezonunda ise koranavirüs salgınının ardından alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini feshetti.



BEŞİKTAŞ'IN ARDINDAN UNION BERLİN!



Beşiktaş'ın ardından bu kez ülkesinin takımlarından Union Berlin'e transfer olan Karius, Almanya'da da umduğunu bulamadı ve sadece 5 maçta forma giydi. Karius, 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından Liverpool'a geri döndü.



BİRÇOK KULÜPTEN TEKLİF!



Karius, daha önce Alman medyasına verdiği röportajda, 2021 yaz transfer döneminde birçok takımdan teklif aldığını ancak çeşitli nedenlerle anlaşma sağlayamadığını açıkladı.





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