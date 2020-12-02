Liverpool lider olarak üst turu garantiledi

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Liverpool, sahasında Hollanda devi Ajax'ı konuk etti.



Anfield'da oynanan maçı 1-0 kazanan Liverpool adını bir üst tura yazdırmayı başardı.



Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Curtis Jones kaydederken Liverpool Atalanta'nın da Midtjylland ile berabere kalmasıyla üst tura çıkmayı son maça çıkmadan lider olarak garantiledi.



Bu sonucun ardından Liverpool 12 puana yükselirken Ajax ise 7 puana kaldı ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.



