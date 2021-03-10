Liverpool - Leipzig: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geliyor.
Anfield'da oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Saat 23:00'te başlayacak karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Liverpool deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Liverpool'un turu geçmesi için bu karşılaşmada 2'den fazla gol yediği gollü mağlubiyetler veya 3-0'lık yenilgi yaşamaması gerekiyor. Maçın normal süresi 2-0 Leipzig üstünlüğü ile biterse uzatmalar devreye girecek.
İki takımın eksikleri
Liverpool'da Hendersoni, Matip, Joe Gomez ile Virgil Van Dijk'ın sakatlıkları devam ediyor. Milli futbolcumuz Ozan Kabak ile Firmino'nun durumları ise maç saatinde belli olacak. Milner ve Wijnaldum ise ceza sınırındaki isimler.
RB Leipzig ise Laimer, Szoboszlai ve Angelino'dan bu maçta yoksun olacak. Henrichs, Kluivert, Konate, Mukiele, Nkunku, Olmo, Sabitzer ise kart görmeleri halinde cezalı olacak isimler.
Muhtemel 11'ler
Liverpool
Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Jota, Salah, Mane
RB Leipzig
Gulacsi; Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl; Haidara, Nkunku, Olmo; Poulsen
Dikkat çeken istatistikler
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını deplasmanda kazandığı hiçbir eleme turundan elenmeyen Liverpool, son 16 turlarında en son Real Madrid'i iki karşılaşmada da mağlup etmişti (2008/09).
- Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezondan bu yana üçüncü İngiliz rakibine konuk olmaya hazırlanan Leipzig (Tottenham & Manchester United), Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini bu sezon Manchester United deplasmanında almıştı (Ekim 2020'de 0-5).
- Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği 20 maçın hiçbirini kaybetmeyen Liverpool (16G 4B), bu karşılaşmalarda attığı 52 gole karşılık sadece dokuz gol yedi.
- Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 galibiyetinin sadece dördü 2+ farklı skorla gelen Leipzig (%33), bu şekilde son galibiyetini geçen sezonun son 16 turunda Tottenham'dan almıştı (3-0).
- Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son üç maçı kaybetmeyen Liverpool Menajeri Jürgen Klopp (2G 1B), son mağlubiyetini 2012/13 finalinde Bayern'den almıştı.
- Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında Atletico'ya mağlup olan Liverpool, 2007'den bu yana turnuvanın bu aşamasında üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor (0-2 vs Benfica & 0-1 vs Barcelona).
- 2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan üç oyuncudan biri Roberto Firmino (15 gol & 11 asist).
- Angelino bu sezon Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün altısına doğrudan katkı sağlarken (3 gol & 3 asist); Alman ekibi adına bir sezonda daha fazla golde pay sahibi olan tek isim, 2019/20'de Marcel Sabitzer'di (7).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Liverpool oyuncusu konumundaki Mohamed Salah (40 maçta 23 gol), bir İngiliz kulübünün formasıyla 25 gole en hızlı ulaşan ikinci oyuncu olmak istiyor (Ruud van Nistelrooy; 27 maç).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol beklentisi yakalayan Leipzig oyuncusu konumundaki Emil Forsberg (3 xG), aynı süreçte yakaladığı gol beklentisi değeri ile attığı gol arasında negatif anlamda en fazla fark olan isim (-2; 1 gol).
Anfield'da oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Saat 23:00'te başlayacak karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Liverpool deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Liverpool'un turu geçmesi için bu karşılaşmada 2'den fazla gol yediği gollü mağlubiyetler veya 3-0'lık yenilgi yaşamaması gerekiyor. Maçın normal süresi 2-0 Leipzig üstünlüğü ile biterse uzatmalar devreye girecek.
İki takımın eksikleri
Liverpool'da Hendersoni, Matip, Joe Gomez ile Virgil Van Dijk'ın sakatlıkları devam ediyor. Milli futbolcumuz Ozan Kabak ile Firmino'nun durumları ise maç saatinde belli olacak. Milner ve Wijnaldum ise ceza sınırındaki isimler.
RB Leipzig ise Laimer, Szoboszlai ve Angelino'dan bu maçta yoksun olacak. Henrichs, Kluivert, Konate, Mukiele, Nkunku, Olmo, Sabitzer ise kart görmeleri halinde cezalı olacak isimler.
Muhtemel 11'ler
Liverpool
Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Jota, Salah, Mane
RB Leipzig
Gulacsi; Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl; Haidara, Nkunku, Olmo; Poulsen
Dikkat çeken istatistikler
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını deplasmanda kazandığı hiçbir eleme turundan elenmeyen Liverpool, son 16 turlarında en son Real Madrid'i iki karşılaşmada da mağlup etmişti (2008/09).
- Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezondan bu yana üçüncü İngiliz rakibine konuk olmaya hazırlanan Leipzig (Tottenham & Manchester United), Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini bu sezon Manchester United deplasmanında almıştı (Ekim 2020'de 0-5).
- Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği 20 maçın hiçbirini kaybetmeyen Liverpool (16G 4B), bu karşılaşmalarda attığı 52 gole karşılık sadece dokuz gol yedi.
- Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 galibiyetinin sadece dördü 2+ farklı skorla gelen Leipzig (%33), bu şekilde son galibiyetini geçen sezonun son 16 turunda Tottenham'dan almıştı (3-0).
- Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son üç maçı kaybetmeyen Liverpool Menajeri Jürgen Klopp (2G 1B), son mağlubiyetini 2012/13 finalinde Bayern'den almıştı.
- Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında Atletico'ya mağlup olan Liverpool, 2007'den bu yana turnuvanın bu aşamasında üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor (0-2 vs Benfica & 0-1 vs Barcelona).
- 2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan üç oyuncudan biri Roberto Firmino (15 gol & 11 asist).
- Angelino bu sezon Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün altısına doğrudan katkı sağlarken (3 gol & 3 asist); Alman ekibi adına bir sezonda daha fazla golde pay sahibi olan tek isim, 2019/20'de Marcel Sabitzer'di (7).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Liverpool oyuncusu konumundaki Mohamed Salah (40 maçta 23 gol), bir İngiliz kulübünün formasıyla 25 gole en hızlı ulaşan ikinci oyuncu olmak istiyor (Ruud van Nistelrooy; 27 maç).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol beklentisi yakalayan Leipzig oyuncusu konumundaki Emil Forsberg (3 xG), aynı süreçte yakaladığı gol beklentisi değeri ile attığı gol arasında negatif anlamda en fazla fark olan isim (-2; 1 gol).