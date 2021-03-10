Liverpool - Leipzig: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geliyor.Anfield'da oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Saat 23:00'te başlayacak karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.İki takım arasındaki ilk maçı Liverpool deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Liverpool'un turu geçmesi için bu karşılaşmada 2'den fazla gol yediği gollü mağlubiyetler veya 3-0'lık yenilgi yaşamaması gerekiyor. Maçın normal süresi 2-0 Leipzig üstünlüğü ile biterse uzatmalar devreye girecek.Liverpool'da Hendersoni, Matip, Joe Gomez ile Virgil Van Dijk'ın sakatlıkları devam ediyor. Milli futbolcumuz Ozan Kabak ile Firmino'nun durumları ise maç saatinde belli olacak. Milner ve Wijnaldum ise ceza sınırındaki isimler.RB Leipzig ise Laimer, Szoboszlai ve Angelino'dan bu maçta yoksun olacak. Henrichs, Kluivert, Konate, Mukiele, Nkunku, Olmo, Sabitzer ise kart görmeleri halinde cezalı olacak isimler.Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Jota, Salah, ManeGulacsi; Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl; Haidara, Nkunku, Olmo; Poulsen- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını deplasmanda kazandığı hiçbir eleme turundan elenmeyen Liverpool, son 16 turlarında en son Real Madrid'i iki karşılaşmada da mağlup etmişti (2008/09).- Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği 20 maçın hiçbirini kaybetmeyen Liverpool (16G 4B), bu karşılaşmalarda attığı 52 gole karşılık sadece dokuz gol yedi.- Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son üç maçı kaybetmeyen Liverpool Menajeri Jürgen Klopp (2G 1B), son mağlubiyetini 2012/13 finalinde Bayern'den almıştı.- 2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan üç oyuncudan biri Roberto Firmino (15 gol & 11 asist).- Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Liverpool oyuncusu konumundaki Mohamed Salah (40 maçta 23 gol), bir İngiliz kulübünün formasıyla 25 gole en hızlı ulaşan ikinci oyuncu olmak istiyor (Ruud van Nistelrooy; 27 maç).