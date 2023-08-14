Liverpool Lavia için teklifi yükseltti! Chelsea'de devrede...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, orta saha transferi için kolları sıvadı.



Merseyside ekibi Moises Caicedo için Brighton ile sözlü olarak anlaşsa da oyuncu tercihini Chelsea ile anlaşmıştı.



İngiliz basınında geçen haberlere göre, Liverpool bu kez uzun süredir temas halinde olduğu Romeo Lavia için Chelsea ile karşı karşıya geldi.



60 MİLYON EURO BONSERVİS



Kırmızılar, 19 yaşındaki orta saha için Southampton'la uzun süredir görüşme halindeydi. Londra ekibi bu transfer içinde devreye girip Lavia'ya 55 milyon euro teklifte bulundu.



Jurgen Kloop'un ısrarla istediği futbolcu için Liverpool teklif arttırdı ve 60 milyon euro bonservis önerdi. Southampton ile el sıkışan Liverpool bu kez genç yıldızı ikna etmeye çalışacak.



ROMEO LAVIA KİMDİR ?



2004 doğumlu oyuncu Belçikalı orta saha, 2020 yılında Anderlecht altyapısından Manchester City U18 takımına transfer oldu.



Geçtiğimiz sezon Southampton'ın City'den 12.3 milyon euro transfer ettiği Lavia, 35 maçta görev aldı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

















