İngiltere Lig Kupası Son 16 turunda Liverpool, deplasmanda Preston ile karşı karşıya geldi.



Deepdale Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmay başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 62'de Minamino'nun golüyle sessizliğini bozdu. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Origi'nin golü skoru 2-0 yaptı ve maçın skoru belli oldu.



Bu sonucun ardından Liverpool kupada tur atlayan taraf oldu.





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