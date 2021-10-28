Liverpool kupada çeyrek finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Liverpool, deplasmanda Preston'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Liverpool kupada çeyrek finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2021 23:46
İngiltere Lig Kupası Son 16 turunda Liverpool, deplasmanda Preston ile karşı karşıya geldi.

Deepdale Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmay başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 62'de Minamino'nun golüyle sessizliğini bozdu. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Origi'nin golü skoru 2-0 yaptı ve maçın skoru belli oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool kupada tur atlayan taraf oldu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.