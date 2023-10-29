İngiltere Premier Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road'da konuk ettiği Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diogo Jota, 35. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Muhammed Salah kaydetti.



Liverpool aldığı bu galibiyetle beraber puanını 23'e yükseltirken, Nottingham Forest ise 10 puanda kaldı.



Liverpool bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Luton Town'a konuk olurken, Nottingham Forest ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.



