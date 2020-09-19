Liverpool, Wolverhampton Wanderers'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Diogo Jota'yı 45+5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.



Bu transfer ile birlikte Liverpool'un 18 yaşındaki stoperi Ki-Jana Hoever 10+5 milyon euro karşılığı Wolves'un yolunu tuttu.



Wolves Menajeri Nuno Esprito Santo, "Herkes için en iyisi bu olduğu için transfere onay verdik. Diogo burada mutluydu ama yeni mücadelelere ihtiyaç duyuyordu. Diogo, harika bir futbolcu. Herkes, onun bu kulüple ilişkisini çok iyi biliyor. Bence, çok doğru bir yere gitti. Ona iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Liverpool'dan aldıkları Hoever hakkında konuşan Nuno, "Hoever harika bir oyuncu. Çok büyük potansiyeli var. Yeteneklerine inanıyoruz. Onun potansiyeline ulaşmasını sağlamak bizim görevimiz." yorumunu yaptı.



BBC'de yer alan habere göre; Jota için Liverpool'un kasasından net olarak 32.75 milyon euro çıktı. Ayrıca, Hoever'in sözleşmesine ise bir sonraki satıştan %15 pay maddesi konuldu.



Liverpool, bu yaz Diogo Jota dışında Kostas Tsimikas ve Thiago Alcantara'yı da transfer etmişti.



