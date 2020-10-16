Liverpool, iki genç ismi kiralık olarak gönderdi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç kanat oyuncuları Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı Championship takımlarına kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Liverpool, iki genç ismi kiralık olarak gönderdi
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16 Ekim 2020 21:51
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç kanat oyuncuları Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı Championship takımlarına kiraladı.

Liverpool Kulübü, 17 yaşındaki Elliott'ın Blackburn Rovers, 23 yaşındaki Wilson'ın ise Cardiff City'ye sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Fulham'dan geçen yıl transfer edilen İngiliz oyuncu Elliott, Liverpool'un A takımıyla 9 maçta forma şansı bulmuştu.

"Kırmızılar"ın altyapısında yetişen Galli futbolcu Wilson ise Hull City ile Derby County'nin ardından geçen sezon Bournemouth'a kiralanmış ve 31 maçta 7 gollük performans sergilemişti. 



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