Liverpool hatasız 2'de 2 yaptı

Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti.

Abone Ol
Liverpool hatasız 2'de 2 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2020 01:05
Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk etti.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak üç puana uzandı.

Liverpool'a galibiyeti geriren golleri 55. dakikada Diogo Jota ile 90. dakikada Mohammed Salah penaltıdan kaydetti. Portekizli Jota bu golle Liverpool tarihinde 10 bininci golü atan isim oldu.

Liverpool bu galibiyetin ardından Şampyionlar Ligi D Grubu'nda 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Midtjylland ise henüz puanla tanışamadı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için