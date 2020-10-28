Liverpool hatasız 2'de 2 yaptı

Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk etti.



Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak üç puana uzandı.



Liverpool'a galibiyeti geriren golleri 55. dakikada Diogo Jota ile 90. dakikada Mohammed Salah penaltıdan kaydetti. Portekizli Jota bu golle Liverpool tarihinde 10 bininci golü atan isim oldu.



Liverpool bu galibiyetin ardından Şampyionlar Ligi D Grubu'nda 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Midtjylland ise henüz puanla tanışamadı.



