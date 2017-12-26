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Liverpool gol oldu, Swansea'ye yağdı!..

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, evinde Swansea'yi 5-0 mağlup etti.

Liverpool gol oldu, Swansea'ye yağdı!..
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26 Aralık 2017 22:22
Liverpool - Swansea maçında kazanan, 5-0'lık skorla Liverpool oldu. İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesi, Anfield'da oynandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Coutinho, 52. ve 66. dakikalarda Firmino, 65. dakikada Alexander-Arnold ile 83. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 38 yaptı ve Chelsea'nin 4 puan arkasında 4. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Swansea ise 13 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool evinde Leicester'ı konuk edecekken, Swansea ise deplasmanda Watford'a konuk olacak.

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