Liverpool - Swansea maçında kazanan, 5-0'lık skorla Liverpool oldu. İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesi, Anfield'da oynandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Coutinho, 52. ve 66. dakikalarda Firmino, 65. dakikada Alexander-Arnold ile 83. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 38 yaptı ve Chelsea'nin 4 puan arkasında 4. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Swansea ise 13 puanla son sırada kaldı.
Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool evinde Leicester'ı konuk edecekken, Swansea ise deplasmanda Watford'a konuk olacak.
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Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Coutinho, 52. ve 66. dakikalarda Firmino, 65. dakikada Alexander-Arnold ile 83. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 38 yaptı ve Chelsea'nin 4 puan arkasında 4. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Swansea ise 13 puanla son sırada kaldı.
Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool evinde Leicester'ı konuk edecekken, Swansea ise deplasmanda Watford'a konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın