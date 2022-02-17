Liverpool, Giuseppe Mazza'da Inter'i devirdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Liverpool karşı karşıya geldi.



Giuseppe Meazza'da başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak çeyrek finali için avantajlı skoru alan taraf oldu.



Mücadelenin ilk yarısında iki takım da savunmalarında neredeyse hiç hata yapmadı. Özellikle Dzeko - Van Dijk eşleşmesi seyir zeyki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Inter savunmasında da Skriniar'ın önderliğinde savunmaların hata yapmadığı ve her iki takımın da isabetli bir şut çıkaramadığı bir ilk yarı oynandı.



İlk yarıda akılda kalen en önemli an ise 16. dakikada Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.



İKİNCİ YARIDA LIVERPOOL FARKI



İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Inter oldu. Liverpool, top kontrolünü rakibe bırakarak kalesinde poziyon görmeyi göze aldı ve oyunu kontra atağa çevirdi. Inter ise Dzeko'yu ceza sahasında topla buluşturmakta zorlanırken Liverpool aradığı golü bulan taraf oldu.



75. dakikada kullanılan kornere ön direğin çaprazına doğru koşan Firmino, kafayla uzak direğe topu gönderdi ve maçtaki sessizliği bozdu.



Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Salah, Giuseppe Meazza'da takımını 2-0 öne geçirerek adeta galibiyeti ilan etti.



Deplasman golü kuralı olmadan oynanan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkacak olan takımı belirleyecek rövanş karşılaşması 8 Mart'ta Anfield'da oynanacak.





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